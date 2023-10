https://fr.sputniknews.africa/20231015/la-ville-afghane-dherat-de-nouveau-secouee-par-un-seisme-de-magnitude-63-1062809800.html

La ville afghane d'Herat de nouveau secouée par un séisme de magnitude 6,3 - images

Un nouveau séisme, de magnitude 6,3, a frappé le 15 octobre la ville d'Hérat, au nord-ouest de l'Afghanistan, a indiqué l'institut de géophysique américain... 15.10.2023, Sputnik Afrique

Le séisme s'est produit à 8H06 locales (03H36 GMT) avec un épicentre à 33 kilomètres de la ville d'Hérat, dans la province du même nom où des milliers de personnes ont été tuées dans un séisme début octobre.Le 7 octobre, des villages entiers ont été détruits dans un tremblement de terre de magnitude 6,3, causant plus de mille morts, dont à 90% des femmes et des enfants, selon l'Unicef.Un autre séisme important le 11 octobre, dont l'épicentre a été détecté à environ 30 kilomètres au nord d'Hérat, a créé la panique dans une population traumatisée et fait au moins un mort et une centaine de blessés.En juin 2022, un séisme de magnitude 5,9 avait fait plus de mille morts et des dizaines de milliers de sans-abri, dans la province pauvre de Paktika (sud-est).

