CIO: Thomas Bach prié par plusieurs membres de prolonger sa présidence au-delà de 2025

Plusieurs membres du Comité international olympique, réunis à Bombay pour la 141e session, ont réclamé le 15 octobre une prolongation de la présidence de... 15.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-15T13:33+0200

2023-10-15T13:33+0200

2023-10-15T13:33+0200

comité international olympique (cio)

thomas bach

La Charte olympique, qui tient lieu de Constitution au mouvement sportif international, impose une limite de deux mandats à la présidence du CIO, avec un premier bail de huit ans suivi d'une éventuelle reconduction pour quatre ans.Champion olympique de fleuret par équipes aux JO-1976 de Montréal puis avocat, Thomas Bach a été porté à la tête de l'organisation de Lausanne en 2013 puis réélu en 2021, et le dirigeant de 69 ans devra donc en principe quitter ses fonctions en 2025.Une éventuelle modification de la Charte ne pourrait pas avoir lieu lors de cette assemblée générale de Bombay: elle nécessite d'être inscrite à l'agenda de la session au moins 30 jours avant, et d'être soumise à la commission exécutive, a rappelé le vice-président du CIO, l'Australien John Coates, renvoyant implicitement la question à 2024 au plus tôt.

