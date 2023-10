https://fr.sputniknews.africa/20231014/eau-potable-ce-pays-africain-met-en-place-un-projet-damelioration-de-la-securite-hydrique-1062803984.html

Eau potable: ce pays africain met en place un projet d'amélioration de la sécurité hydrique

Eau potable: ce pays africain met en place un projet d'amélioration de la sécurité hydrique

Le Togo a décidé de faire de l'accès à l'eau potable pour la population sa priorité. Dans cette logique les autorités ont décidé de mettre en place un projet...

Un projet d’amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo a été lancé ce 10 octobre à Lomé, par la Première ministre togolaise, Victoire Sidémého Tomégah-Dogbé, a rapporté le ministère togolais de l'Eau et de l'hydraulique villageoise.Structure et objectif du PASH-TogoC'est un projet qui a six composantes: l'amélioration des services d’approvisionnement en eau potable en milieu urbain, le renforcement des institutions et de l’efficacité du secteur, l'amélioration de l’assainissement et de l’hygiène, le renforcement de la gestion des ressources en eau, la gestion de projet et des études sectorielles, et enfin l'intervention d’urgence conditionnelle, souligne le communiqué.Une fois le projet terminé, au moins 950.000 personnes habitant dans le Grand Lomé en bénéficieront, tout comme les 200.000 résidents qui seront raccordés aux réseaux pour la première fois. De plus, un tiers des habitants du Grand Lomé (environ 600.000 personnes à la date de clôture du projet) devraient bénéficier de la disponibilité d’une usine de traitement des boues de vidange (UTBV) et de services renforcés de collecte et de transport des boues de vidange.Des défis sérieux à releverSelon le ministre d’État, ministre de l’Eau et de l’hydraulique villageoise, le général de brigade Damehame Yark, la Feuille de route gouvernementale 2020-2025, dans son axe stratégique numéro un, prévoit le projet prioritaire (P6) dont l’objectif est d’augmenter l’accès à l’eau potable et à l’assainissement.Pour lui, il s’agit d’atteindre 80% d’accessibilité à l’eau potable au niveau national, 75% en milieu urbain, 65% en milieu semi-urbain et 95% en milieu rural, avec une attention particulière portée sur le Grand Lomé, où un taux de 75% est visé. Il est également attendu du projet 86% d’assainissement à l’échelle du pays.

