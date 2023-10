https://fr.sputniknews.africa/20231014/des-peintures-originales-de-marc-chagall-presentees-en-russie-1062795125.html

Des peintures originales de Marc Chagall présentées en Russie

Des peintures originales de Marc Chagall présentées en Russie

La plus grande collection privée de tableaux du peintre avant-gardiste Marc Chagall en Russie est désormais présentée dans une galerie de Saint-Pétersbourg...

L’inauguration de l’exposition "Sous un seul ciel" de Marc Chagall, l’un des artistes les plus célèbres et les plus énigmatiques du XXe siècle, a eu lieu le 13 octobre dans la ville russe de Saint-Pétersbourg.Ce peintre est devenu l'un des symboles de l'avant-garde et s'est fait connaître dans le monde entier pour son style unique.Il s'agit de la plus grande collection privée d'œuvres de l’artiste en Russie. Elle appartient au collectionneur Pavel Bachmakov.L'exposition se tiendra jusqu'au 18 février 2024 dans la Bashmakov Gallery.

