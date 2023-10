https://fr.sputniknews.africa/20231014/ces-10-entreprises-sont-les-plus-convoitees-par-les-demandeurs-demploi-africains--1062785628.html

Ces 10 entreprises sont les plus convoitées par les demandeurs d’emploi africains

Ces 10 entreprises sont les plus convoitées par les demandeurs d’emploi africains

Capitec Bank, Kenya Revenue Authority, Emirates, Qatar Airways… Une plateforme de recherche sur les entreprises a dressé un classement montrant les intérêts... 14.10.2023, Sputnik Afrique

Des millions de demandeurs d’emploi d’Afrique recherchent chaque mois des possibilités de travail en ligne. La plateforme Switch On Business a rédigé la liste d’employeurs privilégiés.L’Onu largement recherchée sur InternetQuant au top 10 des entreprises les plus convoitées par les Africains, l’Afrique du Sud est en tête avec 25.000 requêtes Google pour la société Capitec Bank.La deuxième place est occupée par le Kenya, dont les habitants sont intéressés par Kenya Revenue Authority (KRA) avec 15.000 recherches. Le top 3 est clôturé par l’Égypte avec 3.900 requêtes pour Commercial International Bank (CIB).Les résidents de la Zambie se positionnent à la quatrième place du classement à l’échelle africaine, avec 3.500 recherches pour la société First Quantum Minerals.Selon le rapport, le Burkina Faso, le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mali, le Rwanda, le Sénégal et la Somalie se penchent sur les Nations Unies (2.450 requêtes).Parmi les autres sociétés convoitées par les Africains figurent aussi Debswana (Botswana, 1.900 recherches), Newmont (Ghana, 1.800) et Nigerian National Petroleum Corporation (NNPC) (Nigéria, 1.700). Ce top 10 est clôturé par les compagnies aériennes Emirates et Qatar Airways, désirées respectivement en Tunisie (1.600 requêtes) et en Algérie (1.400).Pour ce classement, Switch On Business a analysé les données de volume de recherche Google pour les opportunités d’emploi dans différentes entreprises de chaque pays à l’aide d’Ahrefs Keyword Explorer. Les sociétés ont été classées en fonction du nombre de recherches mensuelles sur Google pour chaque nom de compagnie et le mot-clé "careers".

