Pyongyang réagit à la visite d'un porte-avions américain en Corée du Sud

Pyongyang réagit à la visite d'un porte-avions américain en Corée du Sud

Pyongyang a condamné la visite dans un port sud-coréen du porte-avions USS Ronald Reagan, estimant que Washington avait ainsi atteint le "stade le plus avancé"... 13.10.2023, Sputnik Afrique

Le porte-avions américain à propulsion nucléaire est arrivé dans le port de Busan (sud), après que la Corée du Sud et le Japon ont mené pendant deux jours des exercices navals conjoints plus tôt cette semaine.L'agence d'État nord-coréenne a qualifié de "provocation militaire flagrante" ces exercices, qui simulaient l'interception de navires nord-coréens utilisés pour la contrebande de marchandises.Ces dernières manoeuvres navales entre le Japon et la Corée du Sud interviennent à la suite des exercices conjoints entre Washington et Séoul menés pendant 11 jours au mois d'août.Pyongyang avait qualifié ces exercices militaires annuels d'"hystérie de la confrontation".

