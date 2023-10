https://fr.sputniknews.africa/20231012/senegal-le-nouveau-gouvernement-dirige-par-amadou-ba-devoile-1062719083.html

Sénégal: le nouveau gouvernement dirigé par Amadou Ba dévoilé

Le Premier ministre du Sénégal, Amadou Ba, a dévoilé le 11 octobre la liste des membres de sa nouvelle équipe gouvernementale, moins de cinq mois de l'élection... 12.10.2023, Sputnik Afrique

Le nouveau gouvernement, présenté par le Premier ministre et le Secrétaire général de la Présidence, comprend 39 ministres, contre 38 dans le précédent cabinet.Sidiki Kaba a été nommé ministre de l'Intérieur, alors que son prédécesseur à ce poste Antoine Félix Diome se retrouve à la tête du ministère des Pétroles et des Énergies.Ismaila Madior Fall et Aissata Tall Sall s'échangent la Justice et les Affaires étrangères.Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall, a mis fin vendredi dernier aux fonctions des ministres, membres du gouvernement.Les ministres de l’équipe sortante avaient été nommés le 17 septembre 2022 dans le sillage de la nomination le même jour d’Amadou Ba comme Premier ministre.Voici la liste du nouveau gouvernement approuvé par le Chef de l'Etat Macky Sall:Ministres délégués:

