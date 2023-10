https://fr.sputniknews.africa/20231012/palestine-vivra-une-manifestation-de-soutien-aux-gazaouis-a-paris-1062746051.html

"Palestine vivra": une manifestation de soutien aux Gazaouis à Paris - vidéos

Une manifestation de soutien aux Palestiniens s'est tenue dans la capitale française. Interdite par la police, elle a réuni plusieurs centaines de personnes... 12.10.2023, Sputnik Afrique

Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées ce jeudi 12 octobre sur la place de la République à Paris pour exprimer leur soutien aux Palestiniens sur fond d'aggravation du conflit palestino-israélien.Munis de drapeaux palestiniens, les manifestants ont porté des banderoles "Palestine vivra, Palestine vaincra" et scandé "Israël assassin, Macron complice" ou encore ""Sionistes, sionistes, vous êtes des terroristes". Le monument à la République a été tagué d'une inscription "Free Palestine" en lettres capitales.Vers 19h30, la police a fait usage d'un canon à eau et de gaz lacrymogènes après avoir essuyé plusieurs projectiles.Aggravation du conflit palestino-israélienLa situation au Moyen-Orient s'est aggravée après l’offensive lancée le 7 octobre par les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement palestinien Hamas, contre Israël. Israël a annoncé un blocus complet de la bande de Gaza et a commencé à frapper celle-ci ainsi que certaines zones du Liban et de la Syrie.

