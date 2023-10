https://fr.sputniknews.africa/20231011/la-guerre-civile-en-europe-est-inevitable-elon-musk-sur-la-politique-migratoire-europeenne-1062694475.html

"La guerre civile en Europe est inévitable": Elon Musk sur la politique migratoire européenne

Alors que ces derniers temps l’Europe est littéralement assaillie par les migrants qui affluent sur l’île italienne de Lampedusa, le propriétaire du réseau... 11.10.2023, Sputnik Afrique

Sur X, Elon Musk a délivré une sombre prévision sur l’avenir de l’Europe, en réaction à la critique de la politique d’immigration de cette dernière de la part du commentateur politique britannique Konstantin Kisin.Celui-ci a avancé qu’au lieu d’appliquer une politique d’immigration sensée et d’accueillir des personnes ayant des valeurs culturelles qui correspondaient aux valeurs européennes, l’Europe ouvrait ses frontières "à quiconque souhaite monter à bord d’un bateau" et diabolisait tout homme politique qui tentait de l’arrêter."Si les tendances actuelles se poursuivent, la guerre civile en Europe est inévitable", a réagi Elon Musk sur X (anciennement Twitter).Londres parle de nouvelles règlesLa ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman avait précédemment qualifié l’immigration de principale menace pour l’Occident.Elle avait affirmé que le multiculturalisme a "échoué" en Europe du fait qu’il a été permis aux migrants de s’introduire dans la société européenne et d’y mener une existence parallèle.Aggravation de la crise migratoireCes dernières semaines, la crise migratoire s’exacerbe en Europe, dont une porte d’entrée, l’île italienne de Lampedusa, est littéralement assaillie par les migrants.Ceux-ci montent jusqu’à Paris où ils installent des campements, mais indiquent cependant le plus souvent vouloir se rendre en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

