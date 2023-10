https://fr.sputniknews.africa/20231009/moscou-reitere-ses-avertissements-sur-les-ventes-darmes-ukrainiennes-au-marche-noir--1062657269.html

Moscou réitère ses avertissements sur les ventes d’armes ukrainiennes au marché noir

La porte-parole de la diplomatie russe a rappelé que depuis un an et demi, elle signalait lors des points de presse officiels que les armes de l’Otan livrées à... 09.10.2023, Sputnik Afrique

Depuis mars 2022, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a lancé de multiples avertissements et cité de nombreux faits de la propagation non contrôlée sur tous les continents des armes livrées à l’Ukraine par l’Occident. Au final, elles se retrouvent entre les mains de groupes criminels et de radicaux.Pour l’étayer, elle a publié des extraits de ses 21 points de presse pendant lesquels le sujet a été soulevé."J’ai également désigné la raison de cette situation, à savoir la corruption en Ukraine et les liens entre Kiev et Washington qui en sont gorgés", a-t-elle préfacé.Des avertissements sans réactionElle fait savoir qu’elle en avait parlé, qu’elle lançait des avertissements et demandait aux médias internationaux d’y prêter attention.Elle publie les confirmations du fait que la Russie s’était déjà maintes fois adressée à la communauté internationale.

