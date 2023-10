https://fr.sputniknews.africa/20231008/le-foot-israelien-en-deuil-un-ancien-joueur-tue-dans-lattaque-du-hamas-1062642694.html

Le foot israélien en deuil: un ancien joueur tué dans l’attaque du Hamas

Lior Asulin, ancien attaquant bien connu du championnat israélien, a trouvé la mort dans l’offensive du Hamas qui a touché une rave party, à la frontière avec... 08.10.2023, Sputnik Afrique

Triste nouvelle pour le monde du football. L’attaquant israélien Lior Asulin a été tué lors de l’offensive du Hamas, a annoncé son ancien club de l’Hapoel Tel Aviv. Le sportif, qui avait fêté ses 43 ans ce 6 octobre, est l’une des victimes de l’attaque ayant touché le festival de musique Tribe of Nova, organisé près du kibboutz Réïm, à quelques encablures de la bande de Gaza.Lior Asulin était une figure du championnat israélien, du haut de ses 284 apparitions pour 88 buts. Outre l’Hapoel Tel Aviv, il était passé par des clubs comme le Beitar Jérusalem ou Maccabi PetahTikva durant sa carrière. Il avait également remporté la Coupe d'Israël avec l’équipe du Bnei Sakhnin, en 2003. Au sommet de sa carrière, il avait passé des essais avec l’Olympique de Marseille mais n’avait pas signé pour le club phocéen.Attaque du HamasLe Hamas a lancé ce 7 octobre l’opération Déluge d'Al-Aqsa, lançant plusieurs milliers de projectiles sur Israël, la plupart interceptés par le fameux Dôme de fer. Des offensives terrestres ont également eu lieu aux abords de la bande de Gaza et plusieurs civils israéliens ont été tués ou pris en otage.Tel Aviv a répondu par des frappes d’artillerie, tuant notamment un des leaders du Hamas, AymanYunis. Des frappes qui ont aussi détruit la tour Palestine, au cœur de la ville de Gaza. Plus de 600 Israéliens et 370 Palestiniens ont trouvé la mort, selon le gouvernement hébreu.

