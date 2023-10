https://fr.sputniknews.africa/20231008/israel-va-mettre-en-place-un-gouvernement-durgence-1062641777.html

Israël envisage de mettre en place un gouvernement d'urgence

Pour le Président israélien Isaac Herzog, le moment est venu de former un gouvernement d'urgence, a annoncé l'Autorité israélienne de radiodiffusion. 08.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-08T19:14+0200

2023-10-08T19:14+0200

2023-10-08T19:57+0200

israël

gaza

Alors que l'escalade se poursuit entre les Israéliens et les Palestiniens de Gaza, l'Etat hébreu envisage la possiblité de mettre en place un gouvernement d'urgence.Selon l'Autorité israélienne de radiodiffusion, cette idée a été avancée par le Président Isaac Herzog.Plus tôt dans la journée, un porte-parole du Tsahal, interrogé par Sputnik à propos de l'éventualité de l'opération terrestre dans la bande de Gaza, a fait valoir que "toutes les options étaient sur la table".Ce 7 octobre, le Hamas avait déclenché l’opération Déluge d'Al-Aqsa, tirant plus de 3.000 roquettes sur Israël et progressant dans les alentours de la bande de Gaza. Les combats ont fait plusieurs centaines de morts côté israélien. Dans la bande de Gaza, plus de 400 Palestiniens ont été tués et près de 2.300 blessés, selon les données des services médicaux locaux.

israël

gaza

2023

israël, gaza