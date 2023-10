Des armes livrées à l’Ukraine supposées être utilisées contre Israël par le Hamas

"Il convient de noter que, par ironie du sort, c’est Israël qui, tout récemment encore, avec ses collègues de l’Otan, a remis divers types d’armements à l’Ukraine. Certains de ces derniers ont été revendus par des militaires ukrainiens et des fonctionnaires militaires ukrainiens à des terroristes de par le monde. En assez grandes quantités et absolument sans contrôle. Par ironie du sort, on tire actuellement sur les soldats israéliens avec leurs propres armes et les armes livrées à l’époque à l’Ukraine par l’Otan", a-t-il signalé à Sputnik.