"Nous exigeons une intervention internationale pour protéger la bande de Gaza"

La flambée de violence entre Israël et la bande de Gaza "est le résultat naturel de la politique d'occupation israélienne et du blocage de la perspective politique par le gouvernement Netanyahu, qui exclut de l’ordre du jour la création des deux États reconnus au niveau international, qui empêche la réalisation des résolutions internationales et qui essaie d’imposer des pas unilatéraux", a déclaré dans une interview à Sputnik le ministre palestinien du Développement social, Ahmad Majdalani.Le ministre a mis en garde contre les "conséquences de l'escalade de l'agression israélienne contre la bande de Gaza", exprimant ses inquiétudes quant aux préparatifs d'une invasion de l'enclave côtière ce qui détruirait son infrastructure économique et sociale.Selon lui, l’Égypte fait des efforts pour arrêter l’escalade. "Nous espérons que nos frères égyptiens commencerons des pas politiques à tous les niveaux pour arrêter l’agression", a-t-il ajouté.Visé par des centaines de roquettes tirées ce 7 octobre depuis la bande de Gaza, l’armée israélienne a déclaré entamer l'opération militaire "Épées de fer" contre cette zone. De son côté, la branche armée du Hamas mène l'opération "Déluge d'Al-Aqsa".Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a accusé le Hamas d'avoir lancé "une guerre contre l'État d'Israël" et l'armée israélienne a annoncé avoir envoyé des "dizaines" d'avions de combat pour frapper les cibles du mouvement dans la bande de Gaza.Selon le Hezbollah, l'opération est "une réponse décisive aux crimes continus de l'occupation (Israël) et aux attaques continuelles contre les lieux saints". C'est aussi un "message au monde arabe et musulman (...) en particulier à ceux qui cherchent à normaliser leurs relations" avec Israël, au moment où ce pays négocie avec l'Arabie saoudite en vue d'une normalisation.

