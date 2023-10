Escalade Israël-Gaza : "les gens sont très effrayés" mais pas en panique, selon une Israélienne

"Je suis à Ramat Gan, près de Tel Aviv. Nous avons déjà eu trois sirènes depuis le matin. Je me suis réveillée à 6h30 à cause de cette alarme […]. Mon peuple, je sais que tout le monde est effrayé. Je crois qu’il y a des personnes plus effrayées que moi […]. J’ai des amis qui sont très, très effrayés à cause de cette situation et qui veulent quitter Israël à cause de situations pareilles. Mais je ne crois pas qu’il y ait de la panique parmi les Israéliens", a-t-elle raconté.