https://fr.sputniknews.africa/20231006/pays-bas-la-famille-royale-rattrapee-par-le-passe-nazi-dun-de-ses-membres-1062579509.html

Pays-Bas: la famille royale rattrapée par le passé nazi d'un de ses membres

Pays-Bas: la famille royale rattrapée par le passé nazi d'un de ses membres

De récentes révélations sur le passé nazi du grand-père de l'actuel roi néerlandais Willem-Alexander suscitent des réactions d'indignation aux Pays-Bas, alors... 06.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-06T07:58+0200

2023-10-06T07:58+0200

2023-10-06T07:58+0200

pays-bas

nazis

roi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/0a/06/1062579342_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_4b175fbd37f285e1de1900dc75a46702.jpg

La maison royale a confirmé jeudi à l'AFP l'existence d'une carte de membre du NSDAP, le parti national-socialiste allemand, attribuée au prince Bernhard, époux de l'ancienne reine Juliana, et datée de 1933.La veille, l'historien Flip Maarschalkerweert, également ancien directeur des archives de la maison royale, publiait un livre dans lequel il explique avoir découvert cette carte, pendant des travaux d'inventaire des archives privées du prince Bernhard au Palais Soestdijk.Après des premières révélations similaires sur son adhésion au NSDAP, dans les médias en 1996 et jusqu'à sa mort en 2004 à l'âge de 93 ans, le prince Bernhard a pourtant toujours nié avoir été un jour membre du parti d'Adolf Hitler."Je peux le déclarer, la main sur la bible : je n'ai jamais été un nazi", avait-il affirmé dans une interview publiée quelques jours après sa mort dans le journal national De Volkskrant, jurant qu'il n'a "jamais payé d'adhésion au parti et jamais eu de carte de membre".Né en 1911 à Jena dans l'Empire allemand, Bernhard von Biesterfeld vivait à Berlin à l'époque de son adhésion au parti.Aux Pays-Bas, de nombreuses voix s'élèvent désormais pour en apprendre davantage encore.Une partie de la chambre basse du Parlement néerlandais exige du gouvernement le lancement d'une enquête autour du passé nazi du prince Bernhard, demande pour l'instant rejetée par le Premier ministre démissionnaire néerlandais Mark Rutte.Le CIDI, une organisation juive néerlandaise, demande également la tenue d'une enquête, évoquant "une nouvelle révélation qui ajoute une nouvelle page noire à une partie douloureuse de l'Histoire récente des Pays-Bas"."J'imagine bien que la nouvelle a un impact majeur et qu'elle suscite de nombreuses émotions, notamment au sein de la communauté juive", a déclaré jeudi Willem-Alexander devant les caméras de télévision, à son arrivée au Palais du Dam d'Amsterdam.Sur les réseaux sociaux des grands médias nationaux, certains Néerlandais réagissaient avec colère à ces révélations.Les révélations autour du prince Bernhard interviennent alors que la popularité de la famille royale est en berne depuis plusieurs années.Selon un sondage Ipsos publié en septembre par la télévision publique, seuls 38% des Néerlandais ont encore "vraiment confiance" dans le roi, contre près de 80% en 2020. 26% des personnes interrogées souhaitent que les Pays-Bas deviennent une république.

pays-bas

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

pays-bas, nazis, roi