Mort de Prigojine: le Kremlin précise quand les causes du crash de l’avion seront éclaircies

Le porte-parole de la présidence russe a fait savoir ce 6 octobre qu’aucune conclusion sur les causes de l’accident emportant la vie du chef du groupe Wagner... 06.10.2023, Sputnik Afrique

Les conclusions sur les causes du crash de l'avion d'Evguéni Prigojine, chef du groupe de sécurité privé Wagner, ne pourront être tirées au clair qu'après la fin de l'enquête. Cette déclaration a été faite ce 6 octobre par le porte-parole du Kremlin.Dmitri Peskov a aussi souligné que "les conclusions finales et le rapport définitif des enquêteurs n'ont pas encore été publiés".En outre, il a noté que la présence d’éclats de grenades à main sur les corps des victimes a été décelée par l’enquête, fait également évoqué par Vladimir Poutine.Le Président fournit des détailsLe 5 octobre, lors du forum du club de discussion Valdaï, le Président russe a annoncé que le Comité d’enquête de Russie avait découvert des traces de grenades à main dans les corps des personnes tuées dans l’accident.De plus, il n'y a eu aucun impact extérieur sur l'avion, c'est un fait établi, a-t-il souligné.Crash de l'avion de PrigojineUn avion privé Embraer Legacy reliant Moscou à Saint-Pétersbourg s’est écrasé le 23 août dans la région russe de Tver, faisant 10 morts au total. Outre M.Prigojine, plusieurs de ses proches collaborateurs, dont Dmitri Outkine, considéré comme son bras droit au sein du groupe, sont décédés. Une enquête pour violation des règles de transport aérien a été ouverte.Le 24 août, M.Poutine a exprimé ses condoléances aux proches des victimes du crash et salué la contribution du groupe Wagner "dans la lutte contre le néonazisme en Ukraine".

