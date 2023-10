https://fr.sputniknews.africa/20231005/le-kenya-precise-quand-il-retirera-toutes-ses-troupes-de-somalie-1062565803.html

Le Kenya précise quand il retirera toutes ses troupes de Somalie

Le Kenya retirera toutes ses troupes de Somalie d'ici à la fin 2024, selon le ministre kenyan de la Défense. Les soldats kenyans font partie de la mission de... 05.10.2023, Sputnik Afrique

Les militaires kenyans qui se trouvent en Somalie au sein de la mission de sécurisation ATMIS quitteront le pays d’ici à la fin 2024, a annoncé Aden Duale, ministre kenyan de la Défense. Il s’agit de 4.000 militaires.Ce projet est conforme au calendrier approuvé par l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'Onu, a-t-il fait savoir le 4 octobre, devant les parlementaires kenyans, écrit The East African.Les troupes kenyanes avaient contribué à affaiblir les shebabs, affiliés à al-Qaïda*, et à rétablir une certaine stabilité dans plusieurs régions de Somalie, a fait savoir Aden Duale.Mission de sécurisationLa Mission de transition de l’Union africaine en Somalie (ATMIS), créée en 2022, remplace celle de l'Union africaine en Somalie (Amisom, opérationnelle de 2007 à 2022) et a pour but la lutte contre les shebabs.Elle a compté plus de 19.000 soldats et policiers kenyans, ougandais, éthiopiens, burundais, djiboutiens. Cette mission a son mandat jusqu’à la fin 2024, après quoi ce sont les forces somaliennes qui devront assurer la sécurité.En juin 2023, arguant le retrait progressif de la mission, la Somalie a plaidé pour une levée de l'embargo sur les armes, imposé sur le pays en 1992.*Organisation terroriste interdite en Russie

