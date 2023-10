https://fr.sputniknews.africa/20231004/moscou-a-connu-son-mois-de-septembre-le-plus-chaud-depuis-1847-1062546003.html

Moscou a connu son mois de septembre le plus chaud depuis 1847

Moscou a connu son mois de septembre le plus chaud depuis 1847

La ville de Moscou a connu son mois de septembre le plus chaud depuis 176 ans, selon des données de l'Observatoire météorologique de l'Université d'État de...

Le mois de septembre 2023 est le plus chaud des 176 dernières années dans la capitale russe, a annoncé l'Observatoire météorologique de l'Université d'État de Moscou.La température mensuelle moyenne en septembre 2023 a atteint 15,5°C, soit plus de trois degrés de plus que la norme climatique (12,2°C). La valeur record de cet indicateur pour le mois de septembre (17,0 ºС) avait été enregistrée en 1847. Bien entendu, les données des premières observations météorologiques à l'ère des thermomètres de fenêtre ne sont pas aussi fiables qu'aujourd'hui, mais une éventuelle surestimation des valeurs constatées à cette époque ne dépasse pas plusieurs dixièmes de degré. Par ailleurs, le mois dernier a été le cinquième mois de septembre le plus sec de l'histoire de Moscou, la capitale russe ayant reçu six fois moins de précipitations que la moyenne (10,6 mm de précipitations contre une norme climatique de 66 mm). La Russie, qui se réchauffe 2,5 fois plus vite que le reste du monde, a vu des dizaines de records de température battus en Sibérie et dans les régions septentrionales de l'Extrême-Orient cet été.

