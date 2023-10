https://fr.sputniknews.africa/20231004/les-sud-soudanais-fuyant-le-conflit-au-soudan-menaces-par-la-faim-avertit-le-pam-1062524294.html

Les Sud-Soudanais fuyant le conflit au Soudan menacés par la faim, avertit le PAM

Les Sud-Soudanais fuyant le conflit au Soudan menacés par la faim, avertit le PAM

Une situation d’urgence alimentaire se profile à la frontière entre le Soudan du Sud et le Soudan, car les familles fuyant les combats, qui font rage dans... 04.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-04T08:02+0200

2023-10-04T08:02+0200

2023-10-04T08:02+0200

soudan du sud

soudan

réfugiés

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103195/30/1031953048_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eee1b08af0a46d1cbe64e56d772dd9fd.jpg

"Nous voyons des familles quitter un désastre pour un autre, fuyant le danger au Soudan pour trouver le désespoir au Soudan du Sud", a déclaré dans un communiqué, Mary-Ellen McGroarty, directrice et représentante du PAM au Soudan du Sud.Une nouvelle évaluation de la sécurité alimentaire réalisée par le PAM montre que 90% des familles rapatriées souffrent d’une insécurité alimentaire modérée ou grave. Les données de dépistage recueillies au poste frontière ont révélé que près de 20% des enfants de moins de cinq ans et plus d’un quart des femmes enceintes et allaitantes souffrent de malnutrition.Presque tous ceux qui ont franchi la frontière depuis que les combats ont éclaté au Soudan à la mi-avril sont des Sud-Soudanais et ils reviennent dans un pays déjà confronté à des besoins humanitaires sans précédent."La situation humanitaire des rapatriés est inacceptable et le PAM s’efforce de répondre aux besoins humanitaires croissants à la frontière.Nous n’avons tout simplement pas les ressources nécessaires pour fournir une assistance vitale à ceux qui en ont le plus besoin", a ajouté Mme McGroarty.Depuis le début des combats à la mi-avril, environ 5,4 millions de personnes ont fui leurs domiciles et se sont réfugiées à l’intérieur du Soudan ou dans les pays voisins. Outre les 4,3 millions de déplacés internes, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) fait état d’environ 1,1 million de personnes qui ont franchi les frontières de la République centrafricaine (RCA), du Tchad, de l’Égypte, de l’Éthiopie et du Soudan du Sud. (APS)

soudan du sud

soudan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Algérie Presse Service (APS)

Algérie Presse Service (APS)

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Algérie Presse Service (APS)

soudan du sud, soudan, réfugiés