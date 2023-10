https://fr.sputniknews.africa/20231004/ce-pays-africain-invite-a-participer-au-projet-de-station-orbitale-russe-1062528601.html

Ce pays africain invité à participer au projet de station orbitale russe

La Russie propose à l'Afrique du Sud de participer à son projet de station orbitale, qui devrait à l'avenir remplacer la Station spatiale internationale (ISS)... 04.10.2023

L’Afrique du Sud, ainsi que la Turquie et le Brésil portent un intérêt concernant le projet russe de construction de station orbitale, a fait savoir Youri Borissov, directeur général de l’agence russe spatiale Roscosmos."L'intérêt pour la cosmonautique russe et les réalisations russes est très élevé. Nous avons fait part à nos collègues de nos projets de développement de station orbitale russe et de poursuite de notre programme habité. Ils ont été invités à participer", a-t-il déclaré le 3 octobre à Bakou lors du Congrès astronautique international.D’après lui, ses collègues turcs, brésiliens et sud-africains y portent "un sincère intérêt".La station orbitale russe, comprenant plusieurs modules, devrait remplacer la Station spatiale internationale (ISS). L’idée de la construction d’une telle station a été lancée en Russie en 2021. Le projet devrait devenir opérationnel dès 2027.Contacts au sein des BRICSLa Russie a des contacts bien établis avec les pays des BRICS dans le domaine de la coopération spatiale, a ajouté Youri Borissov.Fin juillet, la Russie a proposé à l’Afrique du Sud, membre des BRICS, de réaliser conjointement le programme de surveillance des débris spatiaux en orbite. Le projet, baptisé Voie lactée, permettra d’avertir de situations dangereuses dans l'espace et sous-entend une grande coopération internationale.Toujours fin juillet, après que l’Afrique du Sud a annoncé son projet d’envoyer deux astronautes vers l’ISS, la Russie a proposé d’y acheminer des astronautes sud-africaines via un Soyouz.

