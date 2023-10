https://fr.sputniknews.africa/20231003/sputnik-entame-sa-collaboration-avec-la-principale-agence-de-presse-de-tunisie-1062508757.html

Sputnik entame sa collaboration avec la principale agence de presse de Tunisie

Sputnik entame sa collaboration avec la principale agence de presse de Tunisie

L'agence de presse et la radio Sputnik et l'agence de presse TAP sont convenues d'intensifier l'échange de contenu en arabe, anglais et français. 03.10.2023, Sputnik Afrique

Leur signature sous l'accord de collaboration lors d'une cérémonie en ligne a été apposée par le directeur de la coopération internationale, Vassili Pouchkov, et le PDG de l'agence de presse TAP, Najeh Missaoui.À l'issue de la signature, Najeh Missaoui a déclaré: "Nous espérons que la cérémonie d'aujourd'hui et la signature de ce document marqueront le début d'un échange mutuellement bénéfique de contenu entre nos agences, ainsi que des échanges de délégations de journalistes."Vassili Pouchkov a ajouté: "Nous soulignons toujours que l'information de première main sur ce qui se passe dans différents pays du monde est très importante pour nous, donc la conclusion de cet accord est d'une grande valeur pour nous. La Russie et la Tunisie collaborent actuellement dans de nombreux domaines, et je suis convaincu que les médias devraient en faire partie."L'accord avec l'agence de presse TAP est le premier document de partenariat avec un média tunisien dans le portfolio de Sputnik.

