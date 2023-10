https://fr.sputniknews.africa/20231003/huit-obusiers-58-drones-plus-de-650-soldats--les-pertes-de-kiev-en-24h-1062516102.html

Huit obusiers, 58 drones, plus de 650 soldats : les pertes de Kiev en 24h

Huit obusiers, 58 drones, plus de 650 soldats : les pertes de Kiev en 24h

Un atelier de réparation de blindés, une production d’explosifs et de combustible solide, 58 drones et environ 665 soldats. La défense russe a dressé un... 03.10.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont détruit en 24 heures 58 drones, un dépôt de munitions et ont intercepté deux roquettes de HIMARS, selon le dernier bilan quotidien du ministère russe de la Défense.En outre, une rampe de lancement de système antiaérien Bouk a été visée en République populaire de Donetsk. Un atelier de réparation a été impacté à Kharkov et un atelier de production d’explosifs et de combustible solide a été détruit près de la ville de Pavlograd dans la région de Dniepropetrovsk.Pertes de Kiev sur les différents axes:

