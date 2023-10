https://fr.sputniknews.africa/20231002/niamey-accepte-la-solution-politique-de-la-crise-au-niger-proposee-par-alger-1062487364.html

Niamey accepte la solution politique de la crise au Niger proposée par Alger

Niamey accepte la solution politique de la crise au Niger proposée par Alger

Le Niger a accepté la médiation d'Alger visant à promouvoir une solution politique à la crise qui touche le pays, a annoncé ce lundi la diplomatie algérienne. 02.10.2023, Sputnik Afrique

Le Niger a accepté la médiation d'Alger visant à promouvoir une solution politique à la crise qui touche le pays, a annoncé ce lundi la diplomatie algérienne.Cette solution a été formulée dans le plan de règlement présenté par le Président Abdelmadjid Tebboune, a précisé le ministère algérien des Affaires étrangères dans un communiqué.Ahmed Attaf se rend à NiameyCette approbation "ouvre la voie à la réunion des conditions devant permettre de la surmonter [la crise, ndlr] pacifiquement dans l'intérêt du Niger et de l'ensemble de la région", proclame le ministère.À la suite de cette notification, Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, se rendra à Niamey dans les plus brefs délais. À la demande du Président, il y entamera des discussions préparatoires sur la mise en œuvre de l'initiative algérienne avec toutes les parties prenantes.

