https://fr.sputniknews.africa/20231002/afrique-du-sud-cinq-morts-dans-une-fusillade-au-cap-occidental-1062480412.html

Afrique du Sud: cinq morts dans une fusillade au Cap occidental

Afrique du Sud: cinq morts dans une fusillade au Cap occidental

Cinq personnes ont été tuées dans une fusillade survenue samedi dans la province du Cap occidental, au sud-ouest de l’Afrique du Sud, a indiqué dimanche la... 02.10.2023, Sputnik Afrique

2023-10-02T08:38+0200

2023-10-02T08:38+0200

2023-10-02T08:38+0200

afrique du sud

afrique subsaharienne

fusillade

mort

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1d/1045151619_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_7a163b0497b98ff24fc1d6c859174246.jpg

L’incident a eu lieu lorsque des hommes armés ont pris d’assaut deux voitures garées sur le bord de la route dans le township de Gugulethu, à l’est de la ville du Cap (1467 km de Pretoria), a déclaré le porte-parole de la police du Cap Occidental, André Traut. Il a ajouté qu’une enquête pour meurtre a été ouverte par les détectives provinciaux des crimes violents graves (SVC), notant que quatre hommes et une femme ont été tués dans l’attaque. L'Afrique du Sud a l'un des taux de criminalité les plus élevés au monde. En septembre, cinq personnes ont été tuées dans une fusillade survenue sur le parking d’un centre commercial de la ville de Richards Bay (675 km de Pretoria). Les dernières statistiques du Service de police sud-africain (SAPS) montrent une augmentation dans les différentes catégories de crimes, en particulier le meurtre, le viol, le détournement et l'enlèvement. Le ministre de la Police, Bheki Cele, a brossé récemment un tableau sombre sur la situation de la sécurité dans le pays, révélant que 6.228 personnes ont été assassinées au cours du deuxième trimestre 2023, dont 895 femmes, 293 enfants et 31 policiers.

afrique du sud

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

afrique du sud, afrique subsaharienne, fusillade, mort