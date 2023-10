https://fr.sputniknews.africa/20231001/lue-veut-limiter-les-frais-de-visa-pour-ce-pays-dafrique-1062476795.html

L’UE veut limiter les frais de visa pour ce pays d’Afrique

L’Union européenne songe à révoquer l’augmentation des frais de visa pour les Gambiens. Bruxelles avait fait bondir les prix de 50% en 2021. Des mesures... 01.10.2023, Sputnik Afrique

Des économies substantielles. Les citoyens gambiens souhaitant obtenir un visa Schengen ont de quoi sourire: la Commission européenne a en effet proposé de réduire leurs frais de dossier, rapporte le site SchengenVisaInfo.L’institution songe à abroger l’augmentation des frais décidée en 2021. Les ressortissants gambiens ne paieront plus que 80€ une fois la mesure adoptée, au lieu de 120€ aujourd’hui. Cette réduction est due aux progrès réalisés par la Gambie en matière de retour de ses ressortissants séjournant illégalement dans les États membres de l'UE, précise SchengenVisaInfo.En 2021, Bruxelles avait augmenté les frais de visas, pour inciter la Gambie à récupérer ses émigrants clandestins. Le délai de traitement des dossiers avait également été allongé et l’octroi de visas à entrées multiples suspendu. Le Sénégal avait également été visé par ces restrictions.L’Éthiopie fait le chemin inversePar ailleurs, la Commission européenne a entrepris une démarche opposée à l’encontre de l’Éthiopie. L’instance a proposé des restrictions dans l’attribution de visas aux citoyens de ce pays d’Afrique de l’Est, toujours dans le cadre de la réadmission d’immigrés illégaux.Les délais de traitement pourraient notamment passer de 15 à 45 jours et les visas à entrées multiples pourraient là encore être suspendus.La distribution de visas Schengen revêt parfois l’aspect d’un véritable business. Certains pays règlent en effet des fortunes en frais de dossier pour obtenir le précieux sésame. L’Algérie est le pays le plus dépensier d’Afrique, ses citoyens ayant déboursé plus de 15,7 millions de dollars pour obtenir un visa européen en 2022, rapportait récemment Schengen Visa Info.

