Sacrée force de frappe. Certains missiles russes déployés en Ukraine donnent le tournis aux États-Unis, y compris dans les salons de la Maison-Blanche, a affirmé l’ex-analyste de la CIA Ray McGovern, au cours d’un entretien accordé à la chaîne YouTube Stephen Gardner.L’arsenal russe n’a en effet plus rien à envier à celui des États-Unis, a-t-il souligné. Certains missiles hypersoniques dépassant désormais aisément le seuil de Mach 5.Ray McGovern a par ailleurs déploré que Washington sous-estime la Russie, ne la voyant que comme "une station essence avec quelques bombes nucléaires". Une attitude désinvolte qui rend la situation "explosive" et peut faciliter l’escalade, notamment nucléaire, selon lui.Ces armes invinciblesDes missiles hypersoniques Kinjal ont été vus à l’œuvre lors de l’opération spéciale en Ukraine. Mi-mai, ils étaient notamment parvenus à détruire plusieurs modules du fameux système anti-aérien Patriot, livré par Washington à Kiev en seulement quelques exemplaires.Les missiles de croisière russes déployés en Ukraine ont également fait leurs preuves depuis le début du conflit. Les Kalibr et les Kh-101 ont notamment été salués pour leur maniabilité et leur furtivité. À tel point que Kiev a demandé à ses soutiens de lui fournir des modèles équivalents.Encore plus impressionnant: la Russie a récemment mis au point le RS-28 Sarmat, souvent surnommé "Satan 2". Ce missile balistique intercontinental peut atteindre une portée de 18.000 kilomètres et peut transporter des têtes thermonucléaires.

