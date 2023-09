https://fr.sputniknews.africa/20230930/courage-inebranlable-des-populations-la-russie-celebre-le-rattachement-de-4-nouvelles-regions-1062455107.html

"Courage inébranlable des populations": la Russie célèbre le rattachement de 4 nouvelles régions

Il y a un an, les régions de Kherson et de Zaporojié ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ont été officiellement intégrées à la... 30.09.2023, Sputnik Afrique

Vladimir Poutine s’est adressé ce samedi à ses concitoyens à l’occasion de la Journée du rattachement des nouvelles régions avec la Russie. La date du 30 septembre commémore la signature des traités, qui a eu lieu en 2022, sur l’adhésion de nouveaux territoires dans la Fédération de Russie, entre le Président russe et les chefs de la république populaire de Lougansk, de la république populaire de Donetsk ainsi que des régions de Zaporojié et de Kherson."Une décision confirmée par la souffrance [...] des millions d’habitants qui ont fait le choix de rejoindre notre patrie, une décision confirmée par la souffrance", a-t-il ajouté avant de dénoncer "les bombardements et les actions punitives de Kiev".Vladimir Poutine a salué le "courage inébranlable des populations" ayant revendiqué leur droit à l’autodétermination "en dépit des nationalistes [au pouvoir à Kiev] et de leurs patrons occidentaux".

