Bénin: le gouvernement autorise les tests ADN pour identifier les victimes d’un récent incendie

Bénin: le gouvernement autorise les tests ADN pour identifier les victimes d’un récent incendie

Le gouvernement béninois a autorisé l'identification par test ADN des corps des personnes décédées dans l'incendie meurtrier d'un entrepôt de carburant de... 29.09.2023, Sputnik Afrique

En vue de permettre à ceux qui ont perdu leurs proches de faire leur deuil, il a été autorisé la réalisation des tests ADN afin que les restes à leur remettre soient formellement identifiés, indique le communiqué publié conjointement par le ministère de la Santé et celui de la Justice et de la Législation.À cet effet, précise la même source, les parents des victimes sont convoqués le 29 septembre au commissariat de Sèmè-Podji pour des séances d'informations relatives à la réalisation de ces tests.L'incendie d'un entrepôt de carburant illégal à Sèmè-Kraké dans la commune de Sèmè-Podji a fait 36 morts et 23 victimes de brûlures ou de traumatismes, ainsi que de sévères dégâts.

