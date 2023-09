https://fr.sputniknews.africa/20230928/la-coree-du-nord-inscrit-le-developpement-du-nucleaire-dans-sa-constitution-1062405278.html

La Corée du Nord inscrit le développement du nucléaire dans sa Constitution

La Corée du Nord a inscrit son statut d'État nucléaire dans la Constitution, selon un discours du dirigeant du pays, Kim Jong-un, rapporté jeudi par l'agence... 28.09.2023, Sputnik Afrique

"La politique de construction de la force nucléaire du pays est devenue permanente en tant que loi fondamentale de l'État", a précisé Kim Jong-un, affirmant que "personne n'est autorisé à bafouer" cette loi.Il y a un an, la Corée du Nord, qui a déjà procédé à six essais nucléaires de 2006 à 2017, a annoncé une nouvelle politique rendant "irréversible" son statut de puissance nucléaire, et l'autorisant à mener une frappe atomique préventive en cas de menace existentielle.Lors du dernier de ses tests, le 13 septembre, Pyongyang a procédé au tir de deux missiles balistiques à courte portée.Le 2 septembre, la Corée du Nord avait organisé un exercice de "simulation d'attaque nucléaire tactique" avec des ogives atomiques fictives attachées à deux missiles de croisière à longue portée qui ont été tirés dans l'océan.La KCNA avait affirmé que cette opération était une réponse aux activités militaires conjointes des forces américaines et sud-coréennes qui, selon elle, ont aggravé les tensions dans la région.

