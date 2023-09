https://fr.sputniknews.africa/20230928/de-lingerence-le-conseil-de-leurope-veut-soccuper-de-droits-de-lhomme-dans-larmee-armenienne-1062421361.html

De l'ingérence? Le Conseil de l’Europe veut s’occuper de droits de l’Homme dans l’armée arménienne

De l'ingérence? Le Conseil de l’Europe veut s’occuper de droits de l’Homme dans l’armée arménienne

Le Conseil de l'Europe envisage de mettre en œuvre un programme de promotion des droits de l'Homme dans l’armée arménienne, d’après RT. Les initiatives... 28.09.2023, Sputnik Afrique

Une ingérence européenne dans les affaires intérieures de l'Arménie? Le Conseil de l'Europe cherche 45 spécialistes pour faire la promotion des droits de l'Homme dans l'armée arménienne, a appris le média russe RT en consultant le projet de l’appel d’offres de l’organisation intergouvernementale.600.000 euros ont été alloués pour le projet, selon les termes de cet appel d’offres. De cette somme, 55.000 euros seront consacrés aux services de consultants.Il est prévu que les prestataires, en coopération avec les autorités arméniennes, révisent le cadre réglementaire, et que les militaires et les forces de l'ordre commencent à appliquer les "normes européennes" dans leur travail."Créer un foyer de tensions"De telle manière, le Conseil de l'Europe tente de pousser l'Arménie vers l'Occident et de la "protéger" de toute dérive vers la Russie, selon Konstantin Blokhine, chercheur au Centre d'études de sécurité de l'Académie des sciences de Russie.D’autres initiatives européennesParallèlement, le Conseil de l'Europe a lancé plusieurs autres initiatives en Arménie. Ainsi, en juin, un autre appel d'offres a été lancé. Doté d'un budget de 1,4 million d'euros il porte sur un projet de soutien de la réforme judiciaire.En mai 2023, l’institution européenne cherchait des prestataires pour le programme intitulé Développement démocratique, décentralisation et bonne gouvernance en Arménie. Son budget est 1,1 million d'euros, l’objectif est de contribuer à l'adoption d'un cadre législatif "conforme aux normes européennes et à une nouvelle carte territoriale et administrative".Projets américainsWashington développe aussi plusieurs projets en Arménie. Ainsi, le Département d’État a fait une subvention d’un million de dollars pour le développement des médias arméniens, toujours selon RT. 400.000 dollars sont alloués pour renforcer la sécurité des frontières, dans un autre programme.Selon l'USAID, en 2022, 33 millions de dollars ont été alloués à des projets en Arménie. Après le récent regain de tensions dans le Haut-Karabakh, territoire disputé depuis des décennies entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, des délégations occidentales, notamment celles de l'USAID, ont commencé à arriver dans le pays.

arménie, europe, états-unis, droits de l’homme, justice, appel d'offres, russie, ingérence