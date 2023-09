https://fr.sputniknews.africa/20230927/une-visite-dofficiels-europeens-en-tunisie-reportee-par-le-president-du-pays-1062386488.html

Une visite d’officiels européens en Tunisie reportée par le Président du pays

Sans en préciser les raisons, le Président tunisien a ajourné une visite planifiée d’une délégation de la Commission européenne dans son pays. Il y a une... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Le Président tunisien Kaïs Saïed a reporté une visite prévue d’une délégation de la Commission européenne dans son pays à une date ultérieure qui sera convenue entre les deux parties, a noté la présidence dans un communiqué sur sa page Facebook* le 25 septembre.Lors de la réunion du Conseil national de sécurité, le dirigeant avait alors chargé le ministère local des Affaires étrangères et de la Migration et des Tunisiens de l’étranger d’informer la partie européenne de cette décision, dont les raisons ne sont pas précisées.Une aide budgétaireLe 22 septembre, la Commission européenne avait annoncé une aide budgétaire de 60 millions d’euros pour la Tunisie et près de 67 millions d’euros pour l’aide à la migration. Des mesures qui sont destinées à faire baisser les arrivées de migrants depuis la République. Une visite de délégation avait aussi été évoquée.Le 19 septembre, le Président Saïed avait exprimé son rejet total d’accueillir sur son territoire des délégations étrangères en les qualifiant d’"inspections coloniales". Il a aussi indiqué que la Tunisie pourrait dépêcher "des représentants de la société civile pour surveiller la liberté de la presse et d’expression dans ces pays", sans préciser leurs noms.Il a souligné que "nous les traiterons de la même manière" et "n’accepterons pas qu’ils portent atteinte à notre souveraineté, car nos actions sont menées en toute transparence plus encore que ces États dont nous connaissons très bien l’histoire, particulièrement lorsqu’ils ont colonisé des États africains".*Meta (Facebook et Instagram) est interdite en Russie pour activités extrémistes

