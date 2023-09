https://fr.sputniknews.africa/20230927/six-m777-19-drones-plus-de-700-soldats-et-un-stock-de-munitions-les-pertes-de-kiev-en-24h-1062396794.html

Un stock de munitions, quatre postes de commandement et d’observation, 19 drones et environ 715 soldats ukrainiens… La Défense russe a présenté ce 27 septembre... 27.09.2023, Sputnik Afrique

Les forces armées russes ont repoussé au moins 14 attaques ukrainiennes sur plusieurs axes de l’opération spéciale, a rapporté ce 27 septembre le ministère russe de la Défense dans son bilan quotidien.Pertes humainesLors des combats, les militaires russes ont neutralisé près de 715 militaires ukrainiens, comprenant environ jusqu’à 390 (blessés ou tués) sur l’axe de Donetsk.Par ailleurs, les forces de Kiev en ont perdu plus de 150 dans la zone du sud de Donetsk et plus de 60 dans celle de Zaporojié. Sur l’axe de Koupiansk, leurs pertes s’élèvent à 15 soldats. Enfin, jusqu’à 55 hommes ont été éliminés sur l’axe de Krasny Liman et plus de 45 sur celui de Kherson.Un groupe de reconnaissance et de sabotage a aussi été anéanti dans la région de Kherson.De plus, quatre postes de commandement et d’observation ont été balayés dans la région de Zaporojié et en république populaire de Donetsk.Armes mises hors serviceParmi les pièces d'artillerie occidentales mises hors service figurent six systèmes d’artillerie américains M777.De plus, trois obusiers D-20, un Akatsiya, un D-30, quatre Msta-B et quatre chars ont été détruits.La défense antiaérienne russe a également intercepté huit projectiles de lance-roquettes multiple HIMARS et 19 drones.En outre, un dépôt de munitions a été rasé en république populaire de Donetsk.Au total, en 24 heures, les frappes russes ont ciblé du personnel et du matériel militaire dans 108 zones.Depuis le début de l’opération militaire spéciale, l’armée russe a abattu 479 avions, 250 hélicoptères et 7.191 drones. Elle a détruit 438 systèmes de défense sol-air, 12.170 chars et autres blindés, 1.155 lance-roquettes multiples, 6.557 pièces d’artillerie de terrain et de mortiers, et 13.499 autres équipements militaires.

