https://fr.sputniknews.africa/20230923/pratiques-obscenes-cette-chaine-de-television-francaise-choque-au-cameroun-1062311070.html

"Pratiques obscènes": cette chaîne de télévision française choque au Cameroun

"Pratiques obscènes": cette chaîne de télévision française choque au Cameroun

Le Cameroun a demandé à la chaîne française Canal+ d’interrompre certains de ses bouquets, qui faisaient la promotion de pratiques homosexuelles, jugées... 23.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-23T20:30+0200

2023-09-23T20:30+0200

2023-09-23T20:30+0200

afrique subsaharienne

cameroun

canal plus

télévision

homosexualité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104253/40/1042534078_0:96:1920:1176_1920x0_80_0_0_b055e7417fb29141953fad63989cdd06.jpg

Les médias français continuent de faire parler d’eux en Afrique. Alors que RFI et France 24 sont fréquemment accusés de franchir les lignes rouges politiques, c’est désormais au tour de Canal+ de se distinguer. Le groupe est en effet dans le viseur du Cameroun, pour avoir diffusé des programmes indécents "à tendances homosexuelles", via son bouquet Canal+ ELLES, a annoncé le Conseil national de la Communication (CNC).Les autorités camerounaises avaient déjà essayé de sévir contre ses émissions aux "pratiques obscènes", en demandant à la chaîne de promouvoir le contrôle parental. Mais devant l’inaction du groupe, le CNC a finalement sommé la société de "suspendre sans délai" la diffusion de Canal+ ELLES.Les programmes du bouquet sont accusés de "porter atteinte aux lois et valeurs de la République" et d’entrer en contradiction avec les coutumes du pays.Le régulateur des médias du Cameroun avait déjà mis en garde en juin dernier contre "la prolifération de programmes faisant la promotion des pratiques homosexuelles". Le CNC avait notamment déploré que ce type de scènes se retrouve dans des "dessins animés destinés à l'enfance et aux mineurs".Les médias français ont mauvaise pressePlusieurs États africains ont eu à se plaindre des contenus produits par des médias français ces derniers mois. Très présents sur le continent, RFI et France 24 ont été suspendus dans certains pays.Au Burkina Faso, France 24 avait notamment diffusé un entretien avec le chef de l’organisation terroriste Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI)*. Une sortie de route qui avait provoqué la colère des autorités, en lutte avec le djihadisme, et entraîné la fermeture de la chaîne, en mars dernier.Le Mali, le Gabon ou le Niger ont également suspendu les deux médias publics français, souvent accusés de colporter de fausses informations ou de faire de la propagande.*Organisation terroriste interdite en Russie.

afrique subsaharienne

cameroun

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, cameroun, canal plus, télévision, homosexualité