À l'Onu, Lavrov exige la fin des "pratiques coloniales et néocoloniales"

Intervenant devant l'Assemblée générale de l'Onu, le chef de la diplomatie russe a réclamé la fin des "pratiques coloniales et néocoloniales". 23.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-23T18:22+0200

2023-09-23T18:22+0200

2023-09-23T18:49+0200

sergueï lavrov

international

onu

La communauté internationale et les pays occidentaux en particulier doivent mettre fin aux pratiques coloniales et néocoloniales, a déclaré à la tribune de l'Onu le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.Dans ce contexte, il a insisté sur la nécessité de réformer l'architecture de la gouvernance mondiale, qui ne répond plus aux exigences de l'époque.M.Lavrov a également jugé qu'il était grand temps de modifier les principes de composition du secrétariat de l'Onu afin de le rendre plus équilibré et mettre un terme à la "domination extrême" des pays membres de l'Otan et de l'UE.

