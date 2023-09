https://fr.sputniknews.africa/20230921/si-lafrique-avait-eu-un-droit-de-veto-elle-naurait-jamais-connu-de-terrorisme-juge-un-expert-1062266811.html

Si l’Afrique avait eu un droit de veto, elle n'aurait jamais connu de terrorisme, juge un expert

Si l’Afrique avait eu un droit de veto, elle n'aurait jamais connu de terrorisme, juge un expert

Lors d’un entretien à L’Afrique en marche, à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies des 18 et 19 septembre, le géopolitologue... 21.09.2023, Sputnik Afrique

Si l’Afrique avait eu un droit de veto, elle n'aurait jamais connu de terrorisme, juge un expert Lors d’un entretien à L’Afrique en marche, à l’occasion de la 78e session de l’Assemblée générale des Nations unies des 18 et 19 septembre, le géopolitologue algérien Abdelkader Soufi estime que l’Onu et ses organisations sont devenues, depuis la chute de l’URSS, des outils de la domination mondiale occidentale. Une réforme serait nécessaire.

"Les puissances européennes, notamment anglo-saxonnes, ont été à l’origine de plupart des guerres qui ont ravagé l’humanité aux quatre coins du globe", affirme à Radio Sputnik Afrique Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politiques de Défense, soulignant qu’il "suffit de se rappeler les invasions napoléoniennes, la Première et la Seconde Guerres mondiales. Puis vint la Guerre froide obligeant de grands pays comme l’Union soviétique et la Chine à se préparer à bras le corps à défendre leur territoire".Dans le même sens, M.Soufi estime que "le rétablissement par les États-Unis de la doctrine Monroe, qui porte le nom du Président américain, James Monroe, qui l’a mise en œuvre en 1823 en vue de protéger les intérêts américains et à dissuader toute intervention européenne sur le continent américain et fait de l’Amérique latine l’arrière-cour de son pays, est la forme visible de l’intention de continuer à travailler en dehors de l’Onu, de sa Charte et du droit international. Sinon, comment interpréter les pressions qu’ils exercent sur les pays d’Amérique latine pour qu’ils arrêtent toute coopération avec la Fédération de Russie et même la Chine, au mépris du droit de ces pays de jouir de leur liberté et de leur souveraineté en choisissant les partenaires avec lesquels ils ont envie de travailler. C’est avec la même logique que les Occidentaux sont intervenus en Libye, en Irak, en Afghanistan, en ex-Yougoslavie et dans beaucoup de pays africains. Une réforme profonde de l’Onu est plus que jamais nécessaire pour la paix et la stabilité dans le monde".Écoutez cet entretien en entier dans la nouvelle émission!► Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes : Apple Podcasts – Deezer – Google Podcasts – Castbox – Afripods – Podcast Addict► Écoutez tous les podcasts de l’Afrique en marche

