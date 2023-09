https://fr.sputniknews.africa/20230921/lunesco-inscrit-le-paysage-culturel-ethiopien-gedeo-au-patrimoine-mondial-de-lhumanite-1062251814.html

L'UNESCO inscrit le paysage culturel éthiopien Gedeo au patrimoine mondial de l'humanité

L'UNESCO inscrit le paysage culturel éthiopien Gedeo au patrimoine mondial de l'humanité

Le nombre de sites éthiopiens désormais inscrits au patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO passe ainsi à dix. Il s'agit par ailleurs du 100e site à être... 21.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-21T07:55+0200

2023-09-21T07:55+0200

2023-09-21T07:55+0200

unesco

éthiopie

patrimoine mondial

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103349/69/1033496997_0:118:2260:1389_1920x0_80_0_0_b58ac0e184d24893f2edd802ca81ad4d.jpg

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) a inscrit au patrimoine mondial le paysage culturel du pays Gedeo, en Éthiopie.L'inscription de ce paysage culturel au patrimoine mondial de l'humanité a été annoncée dimanche lors de la 45e session élargie du Comité du patrimoine mondial qui se tient en ce moment à Riyad, en Arabie saoudite, en présence de la ministre éthiopienne du Tourisme Nasise Chale, a rapporté l'Agence de presse éthiopienne (ENA).La ministre a indiqué que le nombre de sites éthiopiens désormais inscrits au patrimoine culturel et naturel de l'UNESCO passait ainsi à dix. Il s'agit par ailleurs du 100e site à être inscrit au patrimoine mondial en Afrique.Le pays Gedeo comprend notamment une forêt protégée depuis de nombreuses générations, a déclaré lors de la réunion Mme Chale.Elle a ajouté que le site était également connu pour un modèle de cultures multicouches pratiqué depuis des siècles par les Gedeo, un peuple autochtone également exemplaire pour ses connaissances en matière de conservation de l'écosystème et de fertilité des sols.Le paysage compte en outre plus de 6.000 stèles mégalithiques, qui attirent aussi bien les chercheurs que les visiteurs étrangers et locaux, a déclaré Mme Chale. L'inscription de ce site au patrimoine mondial permettra de lui assurer une protection durable, tout en l'aidant à devenir une attraction touristique de premier plan, a-t-elle souligné.

éthiopie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

unesco, éthiopie, patrimoine mondial