Une maladie d’origine encore inconnue fait 7 morts et 59 hospitalisations en Côte d'Ivoire

Une maladie d’origine encore inconnue fait 7 morts et 59 hospitalisations en Côte d'Ivoire

Sept personnes sont décédées dimanche dans un village du centre de la Côte d'Ivoire, où 59 autres ont été hospitalisées en raison d'une maladie d'origine... 19.09.2023, Sputnik Afrique

Sept personnes sont mortes, cinq au CHU de Bouaké et deux à Niangban, village situé à une trentaine de kilomètres au sud, a déclaré une source hospitalière citée par des médias."Nous avons au total 59 (personnes) hospitalisé(e)s" au CHU de Bouaké, "majoritairement des enfants et quelques adolescents", a ajouté cette source, précisant que les symptômes de la maladie sont des "vomissements" et des "diarrhées".Il a ajouté qu'"une cinquantaine de personnes étaient au CHU de Bouaké".Un proche du chef, Célestin Kouadio Koffi, a indiqué que selon des rumeurs, une bouillie de maïs serait à l'origine de la contamination.En février, dans le village de Kpo-Kahankro, également proche de Bouaké, deux personnes ont été condamnées à cinq ans de prison après une contamination au clostridium, bactérie qui avait fait 16 morts selon un bilan officiel, 21 selon les villageois.

