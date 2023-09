https://fr.sputniknews.africa/20230919/les-brics-peuvent-etre-une-alternative-strategique-au-fmi-et-a-la-bm-selon-le-president-bresilien-1062227393.html

Les BRICS peuvent être une alternative stratégique au FMI et à la BM, selon le Président brésilien

Les BRICS peuvent être une alternative stratégique au FMI et à la BM, selon le Président brésilien

19.09.2023

Les pays en développement sont confrontés à l'injustice des institutions financières mondiales, dont le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque...

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) constituent une plateforme stratégique alternative pour accroître la coopération entre les pays en développement, a déclaré le 19 septembre Luiz Inácio Lula da Silva, Président brésilien.Notamment parce que les institutions traditionnelles de gouvernance économique internationale perdent de leur crédibilité.Lutte pour le pluralisme économiqueLa récente décision des cinq pays d'inviter de nouveaux pays à interagir dans le cadre des BRICS contribue à "renforcer la lutte pour un ordre qui reflète le pluralisme économique, géographique et politique du XXIe siècle", a souligné Lula da Silva.Les BRICS encore plus grandsLors du XVe sommet de l'organisation qui s'est tenue du 22 au 24 août à Johannesburg, les BRICS ont pris la décision d'accepter la demande d'adhésion de six nouveaux pays, notamment l'Arabie saoudite, l'Argentine, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Éthiopie et l'Iran. Ces pays feront officiellement partie des BRICS dès 1er janvier 2024.

