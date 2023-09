https://fr.sputniknews.africa/20230919/des-poissons-morts-retrouves-apres-une-action-ecologiste-dans-une-riviere-en-france-1062217911.html

Des poissons morts retrouvés après une action écologiste dans une rivière en France

Protestant contre l’enfouissement de déchets toxiques, des militants écologistes ont déversé un colorant hydrophile dans une rivière de la ville de Colmar. Une... 19.09.2023, Sputnik Afrique

france

écologie

activistes

poisson

mort

déchets

rivières

Des habitants de la ville française de Colmar ont signalé l’apparition de poissons morts dans la rivière Lauch après que des militants écologistes ont versé de la fluorescéine dans l’eau, a relaté le journal français Le Figaro.Cette action a été menée par les militants d'Extinction Rebellion de Strasbourg contre le projet Stocamine des autorités d'enfouir 42.000 tonnes de déchets toxiques contenant de l'amiante et du mercure dans une mine désaffectée située dans le département du Haut-Rhin, a déclaré le Mouvement écolo dans un communiqué.L’organisation a ainsi voulu attirer l'attention sur le déversement de déchets dangereux, prônant la désobéissance civile pour stopper le système destructeur du vivant.Le maire prend position, un militant arrêtéCependant, les riverains ont commencé à remarquer de nombreux poissons morts à la surface de la rivière devenue couleur verte vive, après l’action, a noté le maire de la ville, Éric Straumann.La police de la ville a déjà arrêté l'activiste qui a déversé le produit chimique dans la rivière, qui n’a d’ailleurs pas cherché à nier son geste.Un refus des accusationsDe son côté, Extinction Rébellion, par le biais d’un communiqué, nie toutes les accusations portées contre le mouvement, affirmant que le colorant est totalement inoffensif. De plus, les activistes écolos assurent que la fluorescéine est aussi utilisée par les éleveurs de poissons, les pêcheurs, ainsi que les agents de l’environnement et les services des eaux potables.

