Les exercices de la flotte du Pacifique se déroulent au nord-est de la Russie

L’objectif des exercices est la sécurité de la route maritime du Nord, explique le ministère russe de la Défense. Toutes les manœuvres sont de nature... 18.09.2023, Sputnik Afrique

10.000 militaires et 50 unités d’équipement sont impliqués, y compris des navires, des sous-marins, des avions et des hélicoptères de l’aviation maritime et des blindés tout-terrains. Une frappe de missiles sur un groupe de navires ennemis a été travaillée par les équipages des croiseurs lance-missiles Varyag et Tomsk, ainsi que du système de missiles de défense côtière Bastion. Les missiles de croisière Voulkan, Granit et Oniks ont atteint toutes les cibles à des centaines de kilomètres.Des exercices de tirs d’artillerie, de défense antiaérienne, anti-sous-marine et anti-débarquement sont aussi au programme.

