La France suspend les adoptions d’enfants au Burkina Faso

Les actes de défiance entre les deux pays ne cessent de se multiplier. Après avoir suspendu la délivrance de visas pour les étudiants et artistes du Niger, du... 17.09.2023, Sputnik Afrique

burkina faso

france

sahel

afrique subsaharienne

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a pris un arrêté suspendant toutes les procédures d'adoption internationale concernant des enfants ayant leur résidence habituelle au Burkina Faso par toute personne résidant habituellement en France.Cette mesure ne s’applique pas "aux procédures ayant donné lieu, à la date de la publication du présent arrêté, à un apparentement par l’Autorité centrale burkinabée pour la mise en œuvre de la Convention de La Haye du 29 mai 1993", est-il précisé dans l'arrêté, rendu public par Le Figaro.Dégradation continue des relationsLe 13 septembre, la diplomatie française a interdit, de concert avec le ministère de la Culture, l’invitation sur le territoire français des artistes, étudiants ou chercheurs ressortissants du Mali, du Burkina Faso et du Niger et a suspendu toute coopération culturelle avec ces trois pays.Le 15 septembre, le Burkina Faso a décidé d’expulser l’attaché militaire de l’ambassade de France dans le pays, lui enjoignant de quitter le territoire sous deux semaines. Motif: le gouvernement burkinabé lui reproche des "activités subversives".

