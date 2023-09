https://fr.sputniknews.africa/20230916/cette-ville-est-en-tete-des-destinations-preferees-pour-le-tourisme-interieur-en-russie-1062152556.html

Cette ville est en tête des destinations préférées pour le tourisme intérieur en Russie

Cette ville est en tête des destinations préférées pour le tourisme intérieur en Russie

La ville de Moscou est en tête des destinations les plus populaires pour le tourisme intérieur en automne, selon une étude menée par le service de... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T11:31+0200

2023-09-16T11:31+0200

2023-09-16T11:31+0200

russie

moscou

tourisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103165/74/1031657400_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_d58e4451f69b788b99e1afdbdb0ace20.jpg

“Plus de la moitié des touristes russes, soit 65,9%, prévoient de voyager en Russie cet automne. La ville la plus populaire reste Moscou (18,7% des réservations), suivie de Saint-Pétersbourg (18,2%), Sotchi (13,2%), Kazan (3,9%), Kaliningrad (3,3%) et Vladivostok (2,5%), relève la plateforme de voyages. Selon le vice-président de l'Alliance des agences de voyages russes Aleksan Mkrtchyan, l'intérêt croissant pour Saint-Pétersbourg et Kaliningrad s’explique par l’absence de vols directs vers l'Union européenne. Selon l'expert, beaucoup choisissent de passer leurs vacances à Kazan, car c'est "la plus grande ville de la région de la Volga" avec une logistique pratique et un grand nombre de vols en provenance de différentes villes de la Fédération de Russie. L’engouement pour Vladivostok s’explique par le fait qu’il s’agit de la ville la plus développée d'Extrême-Orient, a relevé M. Mkrtchyan, notant que l’intérêt touristique pour Sotchi émane du fait que plusieurs autres aéroports de la côte de la mer Noire sont fermés pour des raisons de sécurité et de proximité avec la zone d'opérations militaires en Ukraine.

russie

moscou

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

russie, moscou, tourisme