https://fr.sputniknews.africa/20230916/1062166410.html

L'Otan reconnaît que les demandes de Kiev dépassent ses capacités

L'Otan reconnaît que les demandes de Kiev dépassent ses capacités

Les demandes de Kiev en armes et en munitions sont supérieures aux capacités de l'Alliance atlantique, a reconnu ce samedi 16 septembre le président du comité... 16.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-16T20:55+0200

2023-09-16T20:55+0200

2023-09-16T21:16+0200

otan

ukraine

donbass. opération russe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104149/65/1041496562_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_2caef06e0683ab2adf82a2bfbf04b29a.jpg

L'Alliance atlantique ne parvient pas à couvrir les demandes de Kiev en équipements militaires et en munitions, a fait savoir le président du comité militaire de l'Otan Rob Bauer.Il a également invité les pays membres de l'Otan qui décident de fournir des armes et des munitions à Kiev à prendre en compte les risques créés pour leur propre sécurité et celle de l'Alliance.Dans ce contexte, l'amiral a appelé les pays du bloc à résoudre "de manière rapide et efficace" les problèmes liés à l'augmentation des capacités de production militaire.

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

otan, ukraine