Une porte-parole de Kiev menace la presse russe: "la haine" et "la vision unique du monde"

Une porte-parole de Kiev menace la presse russe: "la haine" et "la vision unique du monde"

Une porte-parole transgenre de l’armée ukrainienne a menacé de mort les journalistes russes dans une récente vidéo. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Naby... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Une porte-parole de Kiev menace la presse russe: «la haine» et «la vision unique du monde» Une porte-parole transgenre de l’armée ukrainienne a menacé de mort les journalistes russes dans une récente vidéo. Au micro de Sputnik Afrique, Moussa Naby Diakité, journaliste malien, directeur de publication du journal L'Élite a réagi à ces propos.

"Ces propos malheureusement ne peuvent être caractérisés que par la haine, que par la vision unique du monde. Parce que vous savez, il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole des valeurs démocratiques, des valeurs d'humanité, des valeurs des libertés. Non, c'est faux. Et quand on ne regarde que selon son point de vue unique, on se perd dans nos propos, on se perd dans nos décisions", a déclaré M. Diakité.Retrouvez également dans cette émission:-Grégoire Ndjaka, manager général à l’Union africaine de radiodiffusion sur les menaces de mort à l’encontre des journalistes russes proférées par la porte-parole transgenre de l’armée ukrainienne.- le Dr Aly dit Agali Welé, vice-président du Bloc pour le Redressement et le Développement du Mali sur l’entrée de l’Union africaine au sein du G20.- Lianoué Imothep Bayala, acteur de la société civile burkinabè et analyste politique et Ryma Rouibi, enseignante-chercheuse à l’institut des hautes études du journalisme à Alger sur le souvenir douloureux des africains sur les zoos humains en Occident.-Modibo Mao Macalou, économiste malien sur la création d’une agence de notation financière panafricaine par l’Union africaine.- Shadrek Chingemba Luwita, ambassadeur de Zambie en Russie sur le forum d’affaires Russie ouverte et sur la coopération russo-zambienne.- Alexandr Solomassov, directeur d’une école de Moscou qui a introduit l’apprentissage d’amharique, Sofia Zamesina, professeur d’amharique ainsi que Gueorgui, un élève de cet établissement sur l’apprentissage de cette langue africaine et les perspectives qu’elle offre aux russes.Pour en savoir plus, écoutez notre podcast!Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Deezer – Castbox – Overcast – Podcast Addict – Pocket Casts – Afripods► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

