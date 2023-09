https://fr.sputniknews.africa/20230915/le-debut-de-linondation-en-libye-a-ete-filme-par-les-cameras-de-surveillance---video-1062143979.html

Le début de l’inondation en Libye a été filmé par les caméras de surveillance - vidéo

L’inondation dévastatrice en Libye a déjà emporté plus de 11.000 personnes. Plus de 20.000 autres ont été portées disparues et 30.000 ont dû quitter leurs... 15.09.2023, Sputnik Afrique

2023-09-15T21:07+0200

Ces images prises par les caméras de surveillance montrent le tout début de la catastrophe.

