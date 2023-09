https://fr.sputniknews.africa/20230915/la-cote-divoire-se-lance-dans-la-course-au-lithium--1062144363.html

La Côte d'Ivoire se lance dans la course au lithium

15.09.2023

Le nouvel or blanc. La Côte d'Ivoire a accordé deux permis de recherche pour le lithium à la société Millenium Ressource, indique un communiqué paru après le Conseil des ministres, ce 13 septembre. D'une validité de quatre ans, ils permettront d'explorer les départements d’Agboville de Tiassalé et de M’Batto, à la recherche du précieux minerai.D'autres sociétés comme Firering et RiccaResources sont déjà à l'œuvre pour exploiter du lithium en Côte d'Ivoire mais pour l'heure, aucune mine n'a été ouverte. Le pays exploite cependant d'autres minerais cruciaux pour la transition énergétique, comme le manganèse, qui sert notamment à fabriquer les pales des éoliennes. Un gisement d'importance mondiale avait d'ailleurs été récemment découvert dans la région d’Ouangolo.Précieux lithiumLe lithium est devenu la nouvelle star des minerais, avec le récent boom des automobiles électriques. L'élément est en effet essentiel à la fabrication des batteries de nouvelle génération.L'Afrique pourrait jouer un rôle majeur dans son exploitation, puisqu'elle recèle 5% des réserves mondiales. Aujourd'hui, le Zimbabwe est l'un des principaux producteurs du continent: au site de Bikita devraient bientôt s'ajouter les projets Arcadia et Zulu, capables de produire respectivement 400.000 tonnes de concentré de lithium et 526.000 de carbonate de lithium. Le Mali et la République du Congo sont aussi des acteurs majeurs.Ce fort attrait pour le lithium pourrait néanmoins causer des pénuries à court terme, prévenait récemment une unité de recherche de Fitch Solutions. La demande chinoise devrait ainsi connaître une croissance annuelle de plus de 20% entre 2023 et 2032. À ce rythme, l'offre mondiale pourrait être inférieure à la demande dès 2025, selon la société.

