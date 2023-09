https://fr.sputniknews.africa/20230915/ces-10-pays-africains-ont-connu-la-plus-forte-baisse-des-taux-dinflation-en-un-mois-1062136254.html

Ces 10 pays africains ont connu la plus forte baisse des taux d’inflation en un mois

Le Zimbabwe, le Ghana et le Kenya ont accusé en août dernier la plus forte baisse des taux d'inflation du continent. Business Insider Africa présente le top 10... 15.09.2023, Sputnik Afrique

Au cours du mois dernier, certains pays africains ont connu une baisse significative du taux d’inflation auquel ils étaient confrontés, constate Business Insider Africa.Le média se fonde sur les chiffres fournis par Trading Economics, une plateforme qui offre à ses clients des données précises pour 196 pays, y compris historiques et des projections pour plus de 20 millions d'indicateurs économiques. Le classementLe top 10 des pays d'Afrique ayant connu la plus forte baisse des taux d’inflation en un mois, en comparaison avec les chiffres de juin/juillet, est le suivant:Parmi les nombreux facteurs contribuant à l’inflation en Afrique figurent les interruptions des chaînes d’approvisionnement, la dépréciation de la monnaie, les troubles politiques, la mauvaise qualité des infrastructures et les fluctuations des prix mondiaux des matières premières, note le média.

