Moscou expulse deux secrétaires de l'ambassade US

Moscou expulse deux secrétaires de l'ambassade US

La partie russe a déclaré personae non gratae le premier et le second secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou, a annoncé ce jeudi 14 septembre le... 14.09.2023, Sputnik Afrique

Le premier et le second secrétaires de l'ambassade américaine à Moscou doivent quitter le territoire de la Fédération de Russie dans un délai de sept jours, a annoncé le ministère des Affaires étrangères.Selon un communiqué ministériel, l'ambassadrice US dans la capitale russe a été convoquée en raison d'"activités illégales" de ses subordonnés.

