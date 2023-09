Libye: la normalisation avec Israël «un mauvais calcul qui ne tient pas compte de la population»?

"Le moins que l'on puisse dire est que cette rencontre est un geste extrêmement surprenant de la part du gouvernement de l’ouest du pays, étant donné que toute normalisation avec Israël est même lourdement punie par la loi libyenne de 1958", affirme à Radio Sputnik Afrique Yahia Zoubir, chercheur sénior non résident au Middle East Council of International Affaires, à Doha. Et de souligner: "Il est impensable de dire qu’Abdelhamid Dbeibah n’était au courant de cette rencontre, dont on ne connaît toujours pas les tenants et les aboutissants". Néanmoins, rappelle-t-il, "il y a déjà eu des contacts informels entre l’un des fils d’un haut dignitaire libyen et des membres du Mossad ou de hauts fonctionnaires israéliens. À ce moment-là, on avait suggéré que c'étaient les Émirats arabes qui incitaient la Libye à normaliser ses relations avec Israël, mais l’affaire s’est rapidement estompée".